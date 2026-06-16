Томас Мартин Этчеверри — Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча турнира в Галле
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в первом круге турнира в Галле во вторник, 16 июня. Начало — после 17.30 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Этчеверри — Медведев можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Томас Мартин Этчеверри — Даниил Медведев: прямая трансляция матча турнира в Галле (видео онлайн)
30-летний Медведев — седьмая ракетка мира. 26-летний Этчеверри занимает 30-е место в рейтинге ATP.
Открытый чемпионат Галле — 2026 состоится с 15 по 21 июня. Турнир категории ATP-500 проходит на травяных кортах. Призовой фонд «пятисотника» составляет 2,583,330 евро. Действующий победитель соревнований — представитель Казахстана Александр Бублик.
В прошлом году Медведев дошел до финала. В решающем матче россиянин проиграл Бублику в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4).
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