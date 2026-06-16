Даниил Медведев сыграет с Томасом Мартином Этчеверри на турнире в Галле 16 июня

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в первом круге турнира в Галле во вторник, 16 июня. Начало — после 17.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Этчеверри — Медведев можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Томас Мартин Этчеверри — Даниил Медведев : прямая трансляция матча турнира в Галле (видео онлайн)

30-летний Медведев — седьмая ракетка мира. 26-летний Этчеверри занимает 30-е место в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат Галле — 2026 состоится с 15 по 21 июня. Турнир категории ATP-500 проходит на травяных кортах. Призовой фонд «пятисотника» составляет 2,583,330 евро. Действующий победитель соревнований — представитель Казахстана Александр Бублик.

В прошлом году Медведев дошел до финала. В решающем матче россиянин проиграл Бублику в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4).

ATP: рейтинг в актуальном виде, турниры, новости и статьи, фото и видео