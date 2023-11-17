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Сегодня, 20:08

Чесноков объяснил поражение Медведева от Алькараса в матче группового этапа Итогового турнира

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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6) в третьем матче групповой стадии Итогового турнира ATP.

«Не было драйва. Медведев не выкладывался, не было игры на пределе. Этот матч он провел спокойно, а выкладываться должен был Алькарас. Медведев просто должен был подготовить себя на завтрашнюю встречу с Синнером, быть свежим и попробовать какие-то комбинации. Но я не увидел, чтобы он делал это», — сказал Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В полуфинале Итогового турнира ATP Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, а испанец — с Новаком Джоковичем. Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.

Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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