Джокович побил рекорд Федерера по числу выигранных матчей на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по числу выигранных матчей на Уимблдоне в мужском одиночном разряде.

5 июля 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» победил россиянина Романа Сафиуллина (7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3) в четвертом круге Уимблдона. Джокович превзошел достижение завершившего карьеру швейцарца Роджера Федерера, на счету которого 105 выигранных матчей на ТБШ в Лондоне.

Третье место по числу побед на Уимблдоне занимает американец Джимми Коннорс (84), четвертое — немец Борис Беккер (71), пятое — американец Пит Сампрас (63).

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Джокович сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).