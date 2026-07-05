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Сегодня, 18:27

Сафиуллин — Джокович: россиянин взял третий сет

Алина Савинова
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл третий сет матча четвертого круга Уимблдона против серба Новака Джоковича — 6:3.

Партия длилась 54 минуты. Сафиуллин 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Джоковича 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Первые два сета остались за сербом — 7:6 (8:6), 6:3.

В четвертьфинале победитель матча сыграет с сильнейшим в паре Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

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Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Роман Сафиуллин
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