Сафиуллин — Джокович: россиянин взял третий сет

Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл третий сет матча четвертого круга Уимблдона против серба Новака Джоковича — 6:3.

Партия длилась 54 минуты. Сафиуллин 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Джоковича 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Первые два сета остались за сербом — 7:6 (8:6), 6:3.

В четвертьфинале победитель матча сыграет с сильнейшим в паре Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).