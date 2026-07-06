Уимблдон, расписание и результаты 6 июля (мужчины): матчи Фритц — Бублик, Легечка — Зверев и другие
Четвертый круг Уимблдонского турнира.
6 июля представитель Казахстана Александр Бублик проведет матч против американца Тэйлора Фритца, немец Александр Зверев сыграет с Иржи Легечкой (Чехия).
6 июля, понедельник
Четвертый круг
Алекс Де Минаур (Австралия) — Флавио Коболли (Италия) — 15.00 (мск)
Григор Димитров (Болгария) — Артур Фери (Великобритания) — не ранее 17.00
Тэйлор Фритц (США) — Александр Бублик (Казахстан) — не ранее 18.30
Иржи Легечка (Чехия) — Александр Зверев (Германия) — не ранее 19.00
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