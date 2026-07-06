Осака после победы над Соболенко: «Я просто старалась очень хорошо подавать»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче четвертого круга Уимблдона-2026 (6:2, 7:6 (7:2)).

«На грунтовых кортах мне казалось, что она все время теснила меня назад. Я просто попыталась сделать то же самое с ней первой. Очевидно, мы обе мощно бьем по мячу. Я не собираюсь бегать по корту, пытаясь вынудить ее ошибку. Я могу сосредоточиться только на своих сильных сторонах.

Я просто старалась очень хорошо подавать, потому что это трава. Я также пыталась первой получить преимущество в розыгрышах.

Я хотела переломить ситуацию после поражений от Соболенко в Индиан-Уэллсе и Мадриде в этом году», — цитирует 28-летнюю спортсменку AP.

В четвертьфинале Уимблдона Осака сыграет с чешкой Каролиной Муховой.