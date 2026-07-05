Синнер стал четвертьфиналистом Уимблдона-2026
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в трех сетах обыграл японца Синтаро Мотидзуки в четвертом круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.
Спортсмены провели на корте 2 часа 26 минут. Синнер 15 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.
Встреча ненадолго прерывалась во втором сете и продолжилась при закрытой крыше.
В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Лондоне итальянец сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — 6:3, 7:6 (7:0), 6:3