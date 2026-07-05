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5 июля, 23:59

Синнер стал четвертьфиналистом Уимблдона-2026

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в трех сетах обыграл японца Синтаро Мотидзуки в четвертом круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.

Спортсмены провели на корте 2 часа 26 минут. Синнер 15 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

Встреча ненадолго прерывалась во втором сете и продолжилась при закрытой крыше.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Лондоне итальянец сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — 6:3, 7:6 (7:0), 6:3

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Теннис
Уимблдон
Янник Синнер
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