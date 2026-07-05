Соболенко после вылета с Уимблдона заявила, что хочет напиться и забыть о теннисе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения от японки Наоми Осаки в четвертом круге Уимблдона заявила, что не считает свою игру соответствующей уровню первой ракетки мира.

В воскресенье, 5 июля, белоруска проиграла сопернице в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (2:7).

«Давайте просто посмотрим на рейтинг: сейчас я первая ракетка мира. Но по уровню игры сегодня я не играла как первая ракетка. Вчера — да, играла. А сейчас я просто не хочу думать о рейтинге. Хочу просто пойти, как следует напиться, забыть про теннис и потом постараться снова прийти в лучшую форму», — приводит Daily Express слова Соболенко.

Соболенко впервые за 121 матч не выиграла ни одного сета на турнирах «Большого шлема». Она не уступала на «мейджорах» в двух партиях с 2020 года.