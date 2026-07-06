Гауфф победила Бенчич в четвертом круге Уимблдона

Американская теннисистка Коко Гауфф победила швейцарку Белинду Бенчич в матче четвертого круга Уимблдона-2026 — 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. 22-летняя Гауфф (7-й номер мирового рейтинга) выполнила 4 эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-поинтов. На счету ее 29-летней соперницы (11-я ракетка мира) 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта (из 7).

Следующей соперницей Гауфф на Уимблдоне станет американка Джессика Пегула.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 4:6, 6:3, 6:4