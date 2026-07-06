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Соболенко после поражения от Осаки на Уимблдоне-2026: «Она переиграла меня в силе»

Павел Лопатко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от японки Наоми Осаки в четвертом круге Уимблдона-2026 (2:6, 6:7 (2:7)).

«Она переиграла меня в силе. Я чувствовала, что это был невероятный уровень с ее стороны. Что я могла сделать, если человек подает навылет, попадает в линии, идет на свои удары без всякого страха? Она просто шла вперед. Что касается уровня игры сегодня, я не была первой ракеткой мира», — цитирует 28-летнюю спортсменку AP.

Соболенко впервые за 121 матч не выиграла ни одного сета на турнирах «Большого шлема».

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Уимблдон
Арина Соболенко
Наоми Осака
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