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Синхронистка Гурбанбердиева: «У меня еще врожденная патология — лишний позвонок в поясничном отделе»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева рассказала, что год назад у нее была операция из-за проблем со спиной.

— А как было с чувством партнера после того, как ты вернулась после травмы?

— Я, кстати, ничего не пропустила из-за последней операции, которая была год назад, я месяц лежала в больнице и в принципе не собиралась выступать на соревнованиях, которые проходили в декабре, но так получилось, что мне как-то даже выбора не предоставили. Восстановление должно было занять полгода. В итоге у меня было, наверное, полтора месяца.

— Что было со спиной?

— Киста пережала нерв в поясничном отделе. Плюс у меня еще врожденная патология — лишний позвонок в поясничном отделе.

— Ребята, ну вы идеально попали в тему программы — мутанты, гибриды и так далее.

— Вот-вот. Можно сказать, у меня хвост должен был вырасти, но что-то пошло не так. Сделали мне операцию, все это вырезали, выжгли и так далее. Ну, восстановилась и быстренько вернулась. Пауза попала на отпуск, то есть его я просто провела в больнице, вот и все.

Александр Мальцев и&nbsp;Майя Гурбанбердиева.«У меня врожденная патология — лишний позвонок, должен был вырасти хвост». Гурбанбердиева и Мальцев — о триумфе на чемпионате мира

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Майя Гурбанбердиева
Синхронное плавание
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