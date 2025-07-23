Мальцев: «Для меня, наверное, лучше, что на ЧМ сразу идут финалы»

Российский синхронист Александр Мальцев в интервью «СЭ» прокомментировал выступление на чемпионате мира-2025 в смешанных дуэтов.

В паре с Майей Гурбанбердиевой Мальцев выиграл золото ЧМ-2025.

— Саша, как тебе без квалификации?

— Для меня, наверное, лучше, что здесь сразу идут финалы. Хотя присутствует субъективный фактор — мы выступаем в начале, вид спорта субъективный, поэтому очень часто первым оценки могут чуть-чуть придерживать. Это бывает не всегда, однако случается, поэтому не очень хорошо, что нет квалификации. С другой стороны, для меня, так как я делаю здесь четыре программы, проще — если бы были предварительные, мне бы пришлось восемь раз выступать. Поэтому, на самом деле, я рад, что мы сразу вышли на финал.