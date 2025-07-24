Команда России — об ошибке в квалификации командной акробатики: «Завтра мы затмим своим выступлением сегодняшнее»
Российские синхронистки прокомментировали свое выступление в квалификации акробатической программы командного турнира на чемпионате мира по водным видам в Сингапуре.
В шестом акробатическом элементе спортсменки допустили ошибку, и судьи им его не засчитали, в результате база трудности с заявленных 24,450 упала до 21,400.
После завершения выступления Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова пообщались с «СЭ».
— Судьи насчитали вам базу трудности 21,400. Это 11-я строчка, если смотреть заявки именно по трудности, в финал проходят 12 команд. Все на грани или более оптимистично?
Смирнова: — Как будет, так будет. Мы очень хотим попасть в финал и исправить свои ошибки.
— То, что было сегодня в шестой поддержке, случайность?
Бахтырева: — Да.
— У кого соскочила нога?
Бахтырева: — Мы команда, поэтому виноваты все. Нельзя говорить, чтобы кто-то сделал что-то не так. Несем ответственность все вместе.
— Подобное происходило раньше — на тренировках, прогонах?
Бахтырева: — Конечно. Всегда есть такое. Акробатика — это элемент риска. Всегда. Риск есть всегда.
— Покровская говорила, что все команды очень много рискуют. Будет много непредсказуемых результатов?
Бахтырева: — Да.
— Получится забыть сегодняшнюю ошибку в финале?
Бахтырева: — Мы уже это забыли.
Смирнова: — Завтра мы затмим своим выступлением сегодняшнее.