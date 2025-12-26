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Плавание

26 декабря 2025, 09:59

Сальников — о санкциях в отношении россиян: «Все движется к тому, что будем выступать с флагом и гимном»

Руслан Минаев

Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников заявил, что российские спортсмены в скором времени будут выступать с флагом и гимном.

«На самом деле мы движемся к тому, чтобы выступать со всеми атрибутами, в том числе с флагом и гимном. Я уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы. Все понимают, что спорт не должен быть использован для политических целей. Это одна из немногих форм деятельности, которая объединяет людей, поэтому я очень надеюсь, что то влияние, которое было, исчезнет и мы вернемся к настоящим спортивным идеалам», — цитирует четырехкратного олимпийского чемпиона ТАСС.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям снять ограничения со спортсменов-юниоров, представляющих Россию и Белоруссию.

Источник: ТАСС
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Владимир Сальников
МОК
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