Американка Уолш побила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем на турнире Sette Colli в Риме (Италия).

23-летняя спортсменка выиграла заплыв с результатом 23,55 секунды. Прежний мировой рекорд был установлен ее соотечественницей Кейт Дуглас 19 июня — 23,59 секунды.

Ранее на соревнованиях в Риме нидерландская пловчиха Маррит Стенберген побила мировой рекорд на стометровке вольным стилем.

Уолш является двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира. Ей также принадлежит мировой рекорд на 100 м баттерфляем.