Ефимова рассказала об образе сексуального мультперсонажа, в котором она появилась на Кубке Сальникова

Российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила, почему выбрала образ Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера» для выхода к бассейну на Кубке Сальникова.

33-летняя спортсменка заняла четвертое место на дистанции 100 м брассом на турнире, ее результат составил 1 минуту 5,99 секунды. Победительницей заплыва стала Евгения Чикунова (1 минута 4,65 секунды).

«Это образ Джессики Рэббит. Но образ уже был у меня до этого. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован. Я решила, что это его шанс, надо сейчас его надевать», — приводит РИА «Новости» слова Ефимовой.

При этом трехкратная медалистка Олимпийских игр призналась, что переживала из-за яркого макияжа.

«На самом деле я впервые делала макияж перед стартом. Очень необычно, очень странное ощущение. Тем более такой яркий и очень непривычный. Я боялась из-за очков, что все это потечет. Из-за помады тоже боялась, что она где-нибудь там останется», — добавила она.

Международный турнир «Кубок Владимира Сальникова» проходит в Санкт-Петербурге 19-20 декабря.