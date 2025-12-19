Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

19 декабря 2025, 20:52

Ефимова рассказала об образе сексуального мультперсонажа, в котором она появилась на Кубке Сальникова

Алина Савинова

Российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила, почему выбрала образ Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера» для выхода к бассейну на Кубке Сальникова.

33-летняя спортсменка заняла четвертое место на дистанции 100 м брассом на турнире, ее результат составил 1 минуту 5,99 секунды. Победительницей заплыва стала Евгения Чикунова (1 минута 4,65 секунды).

«Это образ Джессики Рэббит. Но образ уже был у меня до этого. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован. Я решила, что это его шанс, надо сейчас его надевать», — приводит РИА «Новости» слова Ефимовой.

При этом трехкратная медалистка Олимпийских игр призналась, что переживала из-за яркого макияжа.

«На самом деле я впервые делала макияж перед стартом. Очень необычно, очень странное ощущение. Тем более такой яркий и очень непривычный. Я боялась из-за очков, что все это потечет. Из-за помады тоже боялась, что она где-нибудь там останется», — добавила она.

Международный турнир «Кубок Владимира Сальникова» проходит в Санкт-Петербурге 19-20 декабря.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Юлия Ефимова
Читайте также
Мирра Андреева вылетела во втором круге Уимблдона после победы на «Ролан Гаррос»
Ученые раскритиковали FIFA из-за правил безопасности в экстремальную жару
В Ленобласти на месте обнаружения тела школьницы появился стихийный мемориал
Похищения, исчезновения и убийства. От криминала в Колумбии страдают звезды сборной
ЧМ-2026: Судьи убрали Хорватию в угоду Роналду, Криштиану заменили и он высказался об уходе, а скоро встретится с Испанией
В Чернобыльской зоне зафиксировали огненный смерч
Популярное видео
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ефимова: «Две недели я просто умирала. У меня был кашель, я задыхалась»

Сальников — о санкциях в отношении россиян: «Все движется к тому, что будем выступать с флагом и гимном»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости