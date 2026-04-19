Кубок Стэнли, 18-19 апреля: «Каролина» победила «Оттаву», «Миннесота» разгромила «Даллас», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

В субботу, 18 апреля, в Кубке Стэнли состоялась игра «Каролина» — «Оттава» (2:0).

В ночь на воскресенье, 19 апреля, прошли матчи «Даллас» — «Миннесота» (1:6) и «Питтсбург» — «Филадельфия» (2:3).

18 апреля, суббота

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №1

18 апреля, 22:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Оттава

19 апреля, воскресенье

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №1

19 апреля, 00:30. American Airlines Center (Даллас) Даллас Миннесота

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №1

19 апреля, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Филадельфия

Кубок Стэнли-2026: календарь, турнирные таблицы