Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Кубок Стэнли, 18-19 апреля: «Каролина» победила «Оттаву», «Миннесота» разгромила «Даллас», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Getty Images
Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

В субботу, 18 апреля, в Кубке Стэнли состоялась игра «Каролина» — «Оттава» (2:0).

В ночь на воскресенье, 19 апреля, прошли матчи «Даллас» — «Миннесота» (1:6) и «Питтсбург» — «Филадельфия» (2:3).

18 апреля, суббота

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №1
18 апреля, 22:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Оттава

19 апреля, воскресенье

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №1
19 апреля, 00:30. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Миннесота

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №1
19 апреля, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Филадельфия

Кубок Стэнли-2026: календарь, турнирные таблицы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок Стэнли
Читайте также
«Многое изменил». Кочетков перезагрузился и собирает победы на старте сезона
«Просто зверюга». Капризов повторил достижение Овечкина, Юров и Сергачев подрались с американцами
Карпин недоволен дисциплиной Глушенкова, Максим сам больше не хочет играть. Почему не вызвали в сборную лучшего бомбардира РПЛ
Популярное видео
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2026: плей-офф НХЛ от первого раунда до финала
Капитан «Каролины» Стаал заявил, что не планирует завершать карьеру: «Я хочу еще один Кубок Стэнли»
Безумие в финале НХЛ продолжается! «Каролина» героически спаслась с 0:4, но «Вегас» вырвал победу в овертайме
Агент Федотова: «У Ивана есть варианты продолжения карьеры как в НХЛ, так и в КХЛ»
Защитник «Вегаса» Хэнифин после поражения от «Каролины»: «Мы в порядке. У нас позитивный коллектив»
«Каролина» — «Вегас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
Защитник «Коламбуса» Веренски выиграл «Норрис Трофи»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Филадельфия» переиграла «Питтсбург» в матче Кубка Стэнли, у Малкина гол и результативная передача

«Каролина» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 14 10 4 22
2 Нью-Джерси 13 8 5 16
3 Рейнджерс 14 7 7 15
4 Вашингтон 11 7 4 14
5 Айлендерс 12 6 6 14
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Коламбус 10 5 5 10
8 Филадельфия 15 3 12 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 9 4 19
2 Монреаль 12 7 5 16
3 Оттава 13 8 5 16
4 Флорида 13 7 6 16
5 Торонто 15 7 8 16
6 Тампа-Бэй 11 7 4 15
7 Баффало 12 5 7 13
8 Детройт 12 5 7 13
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 14 9 5 20
2 Юта 13 8 5 16
3 Даллас 12 7 5 15
4 Колорадо 13 7 6 15
5 Нэшвилл 12 4 8 13
6 Сент-Луис 12 5 7 11
7 Виннипег 12 4 8 11
8 Чикаго 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 13 9 4 20
2 Вегас 14 9 5 19
3 Сиэтл 13 8 5 17
4 Сан-Хосе 13 6 7 13
5 Анахайм 12 5 7 11
6 Калгари 12 5 7 10
7 Лос-Анджелес 11 3 8 8
8 Ванкувер 14 3 11 7
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 02:30 Вашингтон – Филадельфия 5 : 2
29.10 03:30 Эдмонтон – Калгари 4 : 0
29.10 04:00 Колорадо – Нью-Джерси 5 : 2
29.10 05:00 Сиэтл – Торонто 5 : 4
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости