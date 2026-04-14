Лифинцев: «На соревнованиях просыпается Тайлер Дерден, но раздвоения личности у меня не было»

Многократный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев в интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении фильмами режиссера Дэвида Финчера.

— В соцсетях увидел у вас любопытный пост из двух фотографий. На одной вы стоите перед заплывом, а на фоне ваше изображение на экране, на другой — кадр из фильма «Бойцовский клуб» с Эдвардом Нортоном и Бредом Питтом. Почему решили сделать такой пост?

— Это интересная история. Мне нужно было свою фотку найти в интернете. Оказалось, что если в поисковике вбить свои имя и фамилию, то можно найти столько классных фотографий, которых никогда не видел. Наткнулся на снимок, который в итоге опубликовал. Вспомнил про момент из фильма «Бойцовский клуб», очень похожий на это фото. Решил выложить пост в соцсети. Я люблю фильмы по типу «Бойцовского клуба». Режиссер Дэвид Финчер сделал много классных проектов. Мне очень они нравятся.

— Вы всегда внешне спокойный и уравновешенный. Бывают ли моменты, когда в вас просыпается Тайлер Дерден (хаотичный и непредсказуемый персонаж романа и фильма «Бойцовский клуб», который в итоге окажется второй личностью главного героя. — Прим. «СЭ»)?

— Думаю, что на соревнованиях. Особенно в моменты, когда ты сам с собой разговариваешь и пытаешься себя настроить. Таким образом ты своеобразно сходишь с ума. Но пока раздвоения личности у меня не было.

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