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Пловчиху Ефимову приглашали тренироваться в Россию, но она отказалась

20:09
Юлия Ефимова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юлия Ефимова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик, комментируя итоги чемпионата России 2021 в Казани, объяснил, по какой причине Всероссийская федерация плавания и тренерский совет не планируют менять состав сборной России для участия в Олимпийских Играх в Токио.

Из-за пандемии коронавируса у россиян, тренирующихся за рубежом, возникли проблемы с занятиями.

«Сложности с тренировками у Ефимовой — это не наши проблемы, — сказал журналистам Чепик. — Мы все тренировались как положено. Тем спортсменам, кто находился за границей мы предлагали приехать в Россию, написали официальное письмо два месяца назад, чтобы они приехали к нам и тренировались в нормальных условиях. Но, очевидно, не нашли возможности, чтобы приехать. Как получилось — так получилось, и у Ефимовой, и у Морозова были официальные приглашения в Россию».

Напомним, Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 200 метров брассом и не попала в состав олимпийской квоты в дисциплине, где она является действующей чемпионкой мира. В состав сборной на данной дистанции включили чемпионку Евгению Чикунову и обладательницу «серебра» Марию Темникову.

(Рустам Имамов)

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