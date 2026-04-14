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Мазепин: «Были прецеденты, когда нас допускали до соревнований, но не давали визы. Будем информировать МОК»

Константин Белов
Корреспондент

Глава объединенной Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о получении виз для российских спортсменов для выступления на международной арене.

— Нет опасения, что страны-организаторы не будут давать визы нашим спортсменам даже после допуска с флагом и гимном?

— Это хороший вопрос, мы с этим будем работать. Более того, у наших спортсменов уже есть визы. Понятно, что у кого-то они короткие, а у кого-то длинные. Это вопрос больше к нашему Министерству иностранных дел, которое должно обеспечить выезд наших спортсменов на международные соревнования. Были прецеденты, когда нас допускали до соревнований, но не давали визы. Но думаю, что реакции Международной федерации водных видов спорта маловато. Если будет эти нарушения, то будем информировать и требовать от МОК, чтобы принимались меры, чтобы у данных стран не было возможностей на проведение соревнований, — сказал Мазепин «СЭ».

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов на международных соревнованиях под эгидой организации.

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Плавание
Дмитрий Мазепин
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