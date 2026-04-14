Лифинцев: «Когда прихожу в бассейн, отчетливо вижу удивленные взгляды»

Многократный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев в интервью «СЭ» рассказал, как изменилось отношение к нему после завоевания золотых медалей на крупных международных соревнованиях.

— За последние полтора сезона вы стали пятикратным чемпионом мира на короткой воде, выиграли чемпионат мира и на длинной в эстафетах. Сильно ли изменилась ваша жизнь за это время?

— Вообще никак не изменилась. Эти все цифры где-то там есть, но к ним я никогда не обращаюсь и никогда не использую словосочетание «чемпион мира». Поэтому никак. Только вот сейчас после тренировки у меня больше берут интервью.

— Почему не употребляете словосочетание «чемпион мира», если по факту так оно и есть?

— Мне это как-то не нравится. Использовать это звание для своего блага, мне кажется, некрасиво, что ли. Я не такой человек, чтобы об этом говорить лишний раз.

— Ощущаете ли, что изменилось отношение не только со стороны журналистов, но и болельщиков, других спортсменов?

— Когда на соревнованиях прихожу в бассейн, то отчетливо вижу эти взгляды, иногда удивленные взгляды. Ребята не стесняются и высказывают свое удивление. Мне иногда приятно, иногда непонятно, но определенно атмосфера в бассейне стала для меня немного другой. То есть стою разминаюсь и чувствую, что на меня кто-то смотрит. Наверное, от такого немножко некомфортно. Но в плане конкуренции ничего не поменялось.

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