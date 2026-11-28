ЦСКА — «Зенит»: Танашев правильно не назначил пенальти в ворота зенитовцев

На 45+2-й минуте матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» судья Инал Танашев правильно не назначил пенальти в ворота гостей. У видеоассистентов Артура Федорова и Романа Сафьяна не возникло оснований для вмешательства в его действия.

В том эпизоде после выполнения Матвеем Кисляком углового удара Густаво Мантуан сыграл в мяч головой, пытаясь выбить его, и попал Вильмару Барриосу в руку. Она была отставлена, но, так как мяч прилетел от партнера по команде, фолом это не считается.

В данном случае судейская бригада поступила по правилам: приняла верное решение — пенальти не был назначен.