Число ВАР-вмешательств в РПЛ сократилось почти на четверть

По данным эксперта «СЭ», в первых 15 турах чемпионата России-2026/27 зафиксировано 55 ВАР-вмешательств и 42 судейские ошибки, не исправленные с помощью видеоарбитров. По сравнению с аналогичным отрезком предыдущего чемпионата оба показателя снизились на 23,6 процента (было 72 вмешательства и 55 ошибок).

Вместе с тем судьи ошибаются чаще, чем два года назад. В первом круге чемпионата России-2024/25 насчитали 37 неисправленных ошибок и 56 ВАР-вмешательств.

Любопытно, что в 11-м туре не было ни одного ВАР-вмешательства, хотя судьи допустили пять ошибок. Это единственный тур без вмешательств видеоарбитров из 45 рассматриваемых в трех последних чемпионатах.

В среднем в нынешнем чемпионате на один матч приходится 0,46 ВАР-вмешательства и 0,35 неисправленной судейской ошибки.