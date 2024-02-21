Всех украинских судей обязали проходить детектор лжи

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) поддержал предложение ввести обязательное прохождение арбитрами исследования с применением полиграфа (детектора лжи) в соревновательный и внесоревновательный период, сообщает официальный сайт ассоциации.

Кроме того, при назначении арбитров на матчи будет использоваться жеребьевка.

Председателем судейского комитета УАФ назначена Екатерина Монзуль. Ей вместе с администрацией поручено разработать процедуру исследования с применением полиграфа и процедуру жеребьевки.