Лучшие арбитры РПЛ — Прокопов, Танашев и Лунев. Если судить по назначениям

Руководители департамента судейства и инспектирования РФС на данный момент считают лучшими судьями чемпионата России Андрея Прокопова и Инала Танашева, а лучшим ассистентом — Алексея Лунева. Об этом свидетельствует частота назначений этих арбитров.

С учетом 16-го тура Прокопов лидирует по числу игр в качестве судьи (11), Танашев занимает второе место (10), третье делят Артем Чистяков и Рафаэль Шафеев (по 9). При этом Прокопов и Танашев получали назначения во всех 16 турах, в остальных встречах выполняя функции резервного судьи.

Лунев — единственный ассистент, получивший назначения на матчи всех 16 туров, причем исключительно в качестве первого помощника судьи. На втором месте Рустам Мухтаров (15 игр), на третьем — Андрей Образко и Дмитрий Сафьян (по 14).

Чаще других обязанности ВАР доверяют Артуру Федорову (15 матчей), Павлу Шадыханову (13) и Василию Казарцеву (12). В качестве АВАР больше всего назначений получил Евгений Кукуляк (13).