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«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

22 февраля состоится интригующий матч 1/4 финала FONBET Кубка России — «Локомотив» в дерби сразится со «Спартаком». Встреча Пути РПЛ состоится в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность такого исхода приблизительно 47%. Ничья доступна за 3.30 (30%), триумф «Локомотива» оценен в 4.05 (23%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 4050 рублей, а чистая прибыль составит 3050 рублей.

Железнодорожники проиграли красно-белым два последних очных матча. Возьмут ли они реванш? Вариант 1Х идет за 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.87, тотал меньше 2.5 — за 1.95.

Соперники обменялись голами только в двух очных играх из последних пяти. Вариант «обе забьют» доступен за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.15.

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Эксперты считают, что «Спартак» будет активнее и нанесет больше ударов по воротам. Поставить на успех команды Абаскаля по этому показателю можно за 1.52, на коллектив Михаила Галактионова — за 2.95.

Хотя бы одно попадание мяча в штангу или перекладину увеличит ставку в 2.3 раза.

Будет ли матч достаточно горячим? Тотал больше 20.5 фола идет за 1.49, ТМ 20.5 — за 2.45.

Аналитики ФОНБЕТ убеждены, что в следующий раунд пройдут красно-белые. На них коэффициент — 1.27, на красно-зеленых — 3.85.

Лигал.

Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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