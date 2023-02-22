22 февраля состоится интригующий матч 1/4 финала FONBET Кубка России — «Локомотив» в дерби сразится со «Спартаком». Встреча Пути РПЛ состоится в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность такого исхода приблизительно 47%. Ничья доступна за 3.30 (30%), триумф «Локомотива» оценен в 4.05 (23%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 4050 рублей, а чистая прибыль составит 3050 рублей.

Железнодорожники проиграли красно-белым два последних очных матча. Возьмут ли они реванш? Вариант 1Х идет за 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.87, тотал меньше 2.5 — за 1.95.

Соперники обменялись голами только в двух очных играх из последних пяти. Вариант «обе забьют» доступен за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Эксперты считают, что «Спартак» будет активнее и нанесет больше ударов по воротам. Поставить на успех команды Абаскаля по этому показателю можно за 1.52, на коллектив Михаила Галактионова — за 2.95.

Хотя бы одно попадание мяча в штангу или перекладину увеличит ставку в 2.3 раза.

Будет ли матч достаточно горячим? Тотал больше 20.5 фола идет за 1.49, ТМ 20.5 — за 2.45.

Аналитики ФОНБЕТ убеждены, что в следующий раунд пройдут красно-белые. На них коэффициент — 1.27, на красно-зеленых — 3.85.