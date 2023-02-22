«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
22 февраля состоится интригующий матч 1/4 финала FONBET Кубка России — «Локомотив» в дерби сразится со «Спартаком». Встреча Пути РПЛ состоится в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность такого исхода приблизительно 47%. Ничья доступна за 3.30 (30%), триумф «Локомотива» оценен в 4.05 (23%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 4050 рублей, а чистая прибыль составит 3050 рублей.
Железнодорожники проиграли красно-белым два последних очных матча. Возьмут ли они реванш? Вариант 1Х идет за 1.75.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.87, тотал меньше 2.5 — за 1.95.
Соперники обменялись голами только в двух очных играх из последних пяти. Вариант «обе забьют» доступен за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.15.
Эксперты считают, что «Спартак» будет активнее и нанесет больше ударов по воротам. Поставить на успех команды Абаскаля по этому показателю можно за 1.52, на коллектив Михаила Галактионова — за 2.95.
Хотя бы одно попадание мяча в штангу или перекладину увеличит ставку в 2.3 раза.
Будет ли матч достаточно горячим? Тотал больше 20.5 фола идет за 1.49, ТМ 20.5 — за 2.45.
Аналитики ФОНБЕТ убеждены, что в следующий раунд пройдут красно-белые. На них коэффициент — 1.27, на красно-зеленых — 3.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2