Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Боруссия Дортмунд» — «Майнц»: прогноз на матч бундеслиги 27 мая 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Майнц» 27 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Себастьен Аллер («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
1/2

27 мая в финальном 34-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» может оформить титул в матче с «Майнцем». Команды рассудит арбитр Марко Фриц. Встреча на «Сигнал Идуна Парк» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Майнц

Букмекеры назвали фаворитами хозяев. На триумф дортмундцев предложен коэффициент 1.16, что соответствует 85% вероятности. Ничья оценена в 8.50 (10%), успех «карнавальников» — в гигантские 14.00 (5%).

Ставка в 1000 рублей на мирный исход принесет выигрыш в 8500 рублей, если соперники не определят победителя.

Только в одном из пяти прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.70, обратный рынок идет за 2.15.

Оппоненты пробили «верх» по результативным ударам в трех из четырех недавних очных встреч. Причем в двух из них отличились в общей сложности по четыре раза. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.57, ТМ 3.5 — в 2.40.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Себастьена Аллера — у форварда пять голов за три матча. На точный выстрел дортмундца предложено поставить за 1.71.

Самый вероятный итог поединка — 3:1 в пользу «Боруссии». Сыграть на этот счет можно за 10.0.

Карло Анчелотти, главный тренер &laquo;Реала&raquo;. «Севилья» пожертвует игрой с «Реалом» ради финала ЛЕ. Анчелотти ждут легкие три очка

Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Майнц»

Беспроигрышная серия «Боруссии» в чемпионате растянулась на семь поединков, пять из которых завершились викториями. На своем поле у коллектива Эдина Терзича 11 побед в бундеслиге подряд. Дортмундцы забили минимум два гола в 12 последних домашних встречах чемпионата. А еще «шмели» были сильнее «Майнца» в семи из девяти прошлых матчей и вряд ли уступят в игре, от которой зависит судьба титула.

«Майнцу» даже нечего противопоставить. На выезде «карнавальники» не набрали очки в трех турах чемпионата подряд, причем дважды влетели всухую. А свои ворота команда спасла в девяти из 10 предыдущих визитов к соперникам.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТБ 3.5 за 1.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Майнц
0
Читайте также
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФОНБЕТ — лауреат премии спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 27 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости