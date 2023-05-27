27 мая в финальном 34-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» может оформить титул в матче с «Майнцем». Команды рассудит арбитр Марко Фриц. Встреча на «Сигнал Идуна Парк» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.25 мск.

Букмекеры назвали фаворитами хозяев. На триумф дортмундцев предложен коэффициент 1.16, что соответствует 85% вероятности. Ничья оценена в 8.50 (10%), успех «карнавальников» — в гигантские 14.00 (5%).

Ставка в 1000 рублей на мирный исход принесет выигрыш в 8500 рублей, если соперники не определят победителя.

Только в одном из пяти прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.70, обратный рынок идет за 2.15.

Оппоненты пробили «верх» по результативным ударам в трех из четырех недавних очных встреч. Причем в двух из них отличились в общей сложности по четыре раза. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.57, ТМ 3.5 — в 2.40.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Себастьена Аллера — у форварда пять голов за три матча. На точный выстрел дортмундца предложено поставить за 1.71.

Самый вероятный итог поединка — 3:1 в пользу «Боруссии». Сыграть на этот счет можно за 10.0.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Майнц»

Беспроигрышная серия «Боруссии» в чемпионате растянулась на семь поединков, пять из которых завершились викториями. На своем поле у коллектива Эдина Терзича 11 побед в бундеслиге подряд. Дортмундцы забили минимум два гола в 12 последних домашних встречах чемпионата. А еще «шмели» были сильнее «Майнца» в семи из девяти прошлых матчей и вряд ли уступят в игре, от которой зависит судьба титула.

«Майнцу» даже нечего противопоставить. На выезде «карнавальники» не набрали очки в трех турах чемпионата подряд, причем дважды влетели всухую. А свои ворота команда спасла в девяти из 10 предыдущих визитов к соперникам.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТБ 3.5 за 1.70.