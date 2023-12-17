«Реал» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 17 декабря 2023 года
17 декабря мадридский «Реал» в 17-м туре чемпионата Испании сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Обслужит матч арбитр Хорхе Фигероа Васкес.
Победа «Реала» в букмекерской компании Olimpbet выставлена за коэффициент 1.24, что приблизительно 81% вероятности исхода. Ничья идет за 6.88 (14%), успех «Вильярреала» — за 10.75 (5%).
«Желтая подлодка» не проиграла бланкос четыре последних матча в чемпионате. Вариант Х2 оценен в 4.28.
В трех предыдущих встречах между командами прошел «верх» по голам: ТБ 2.5 доступен за 1.32, ТБ 3.5 — за 1.84. Противоположные ТМ 2.5 и ТМ 3.5 предложены за 3.10 и 1.92 соответственно.
Обмен голами можно оформить за 1.71, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.
Три наиболее вероятных точных счета говорят об огромном превосходстве хозяев:
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Вильярреал»
Понятно, что «Реал» играет дома и будет много атаковать, но уж очень низкий коэффициент букмекеры предлагают на победу мадридцев по ударам в створ — 1.14 против 7.50. «Вильярреал», между прочим, тоже любит и умеет ходить вперед, что доказывал в последних очных матчах. Поэтому разгром по точным выстрелам вряд ли случится — например, даже в проигранной 0:3 встрече с «Реал Сосьедад» «желтая субмарина» проиграла по этому показателю всего в один удар (4:5).
Рекомендуемая ставка: успех «Вильярреала» по ударам в створ с форой (+4.5) за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5