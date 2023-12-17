17 декабря мадридский «Реал» в 17-м туре чемпионата Испании сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Обслужит матч арбитр Хорхе Фигероа Васкес.

Победа «Реала» в букмекерской компании Olimpbet выставлена за коэффициент 1.24, что приблизительно 81% вероятности исхода. Ничья идет за 6.88 (14%), успех «Вильярреала» — за 10.75 (5%).

«Желтая подлодка» не проиграла бланкос четыре последних матча в чемпионате. Вариант Х2 оценен в 4.28.

В трех предыдущих встречах между командами прошел «верх» по голам: ТБ 2.5 доступен за 1.32, ТБ 3.5 — за 1.84. Противоположные ТМ 2.5 и ТМ 3.5 предложены за 3.10 и 1.92 соответственно.

Обмен голами можно оформить за 1.71, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета говорят об огромном превосходстве хозяев:

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Вильярреал»

Понятно, что «Реал» играет дома и будет много атаковать, но уж очень низкий коэффициент букмекеры предлагают на победу мадридцев по ударам в створ — 1.14 против 7.50. «Вильярреал», между прочим, тоже любит и умеет ходить вперед, что доказывал в последних очных матчах. Поэтому разгром по точным выстрелам вряд ли случится — например, даже в проигранной 0:3 встрече с «Реал Сосьедад» «желтая субмарина» проиграла по этому показателю всего в один удар (4:5).

Рекомендуемая ставка: успех «Вильярреала» по ударам в створ с форой (+4.5) за 1.70.

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