28 ноября 2021 года ЦСКА примет «Зенит» в центральном матче 16-го тура РПЛ. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Начало — в 20.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает гостей фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Зенита» можно за 1.85 — это около 52% вероятности. Триумф ЦСКА доступен за 4.20 (23%), а ничья — за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «Зенит» можно выиграть 1850 рублей в случае успеха команды Семака.

Игроки БЕТСИТИ могут выбрать фору одной из команд — например:

· Ф1(0) идет за 3.00, а Ф2(0) — за 1.43;

· Ф1(+1) идет за 1.55, а Ф2(-1) — за 2.46;

· Ф1(+1.5) идет за 1.36, а Ф2(-1.5) — за 3.10;

· Ф1(-1) идет за 7.00, а Ф2(+1) — за 1.10.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.23.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. Противоположный исход идет за 2.24.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.20.