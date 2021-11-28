28 ноября 2021 года встречей между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершится программа 13-го тура АПЛ. Матч состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko.

Команда Томаса Тухеля — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Челси» можно за 1.62 — это около 60% вероятности. Шансы «Манчестер Юнайтед» победить оцениваются котировкой 5.70 (17%), а ничья идет за 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» потенциальная выплата составит 5700 рублей, а чистая прибыль — 4700 рублей.

БЕТСИТИ предлагает широкую линию на матч и много вариантов на каждый «рынок». Например, вы можете выбрать разную фору для каждой из команд:

· Ф1(0) идет за 1.22, а Ф2(0) — за 4.30;

· Ф1(-1) идет за 2.07, а Ф2(+1) — за 1.81;

· Ф1(-1.5) идет за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.47;

· Ф1(-2) идет за 4.40, а Ф2(+2) — за 1.21;

· Ф1(-2.5) идет за 5.30, а Ф2(+2.5) — за 1.16.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.86. Противоположный исход идет за 1.94.

Шансы «Челси» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 1.72.

«Манчестер Юнайтед» забил по два гола в четырех из пяти последних выездов на «Стэмфорд Бридж» во всех турнирах. Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 3.60.