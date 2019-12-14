Россияне выиграли командную гонку в Нагано
11:52
Мужская сборная России одержала победу в командной гонке на этапе Кубка мира в Нагано. В составе команды выступали Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Мужчины
Командная гонка
1. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин) — 3.42,939
2. Япония (Рику Цутия, Сейтаро Итинохе, Шейн Уильямсон, Риосуке Цутия) — 3.42,999
3. Канада (Тед Ян Блумен, Джордан Бельшо, Грэм Фиш, Тайсон Лангелар) — 3.44,876
4. Италия — 3.45,710
5. Норвегия — 3.47,458
6. Новая Зеландия — 3.47,695
7. Голландия — 3.57,874
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