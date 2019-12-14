Россияне выиграли командную гонку в Нагано

Мужская сборная России одержала победу в командной гонке на этапе Кубка мира в Нагано. В составе команды выступали Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка

1. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин) — 3.42,939

2. Япония (Рику Цутия, Сейтаро Итинохе, Шейн Уильямсон, Риосуке Цутия) — 3.42,999

3. Канада (Тед Ян Блумен, Джордан Бельшо, Грэм Фиш, Тайсон Лангелар) — 3.44,876

4. Италия — 3.45,710

5. Норвегия — 3.47,458

6. Новая Зеландия — 3.47,695

7. Голландия — 3.57,874