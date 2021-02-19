Устюгов, Ретивых и Ступак провели первую тренировку на трассе чемпионата мира

Лыжники сборной России, работающие под руководством Маркуса Крамера и Сергея Турышева, провели в пятницу первую тренировку на трассе в Оберстдорфе (Германия), где 24 февраля стартует чемпионат мира. Об этом 19 февраля сообщает ТАСС.

«Мы переехали сюда уже вчера, наша группа полностью вся здесь, — сказал Турышев. — Сегодня провели первую легкую тренировку, делали небольшие ускорения на той части стадиона, которая была открыта. Рядом с нами готовились к турниру итальянцы, японцы, финны, представители Казахстана. Достаточно много спортсменов уже находится здесь».

Из группы Крамера в состав сборной России на чемпионат мира вошли Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Юлия Ступак, Артем Мальцев, Евгений Белов и Алиса Жамбалова.