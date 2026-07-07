Губерниев поблагодарил Устюгова за карьеру: «Один из величайших чемпионов мировой лыжни»

Журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» оценил карьеру Сергея Устюгова.

«Устюгов выиграл практически все, что можно было выиграть. Один из абсолютно гениальных лыжников в истории России. Сергей — один из величайших чемпионов мировой лыжни. Спасибо ему за гонки, за победы. Я их комментировал и хочу ему низко поклониться за ту радость, которую он нам подарил. Все шло к завершению карьеры, и этот момент наступил. Желаю ему всяческих удач во внеспортивной деятельности. Он огромный мастер! Человек талантливый, не пропадет», — сказал Губерниев «СЭ».

Устюгову 34 года. Он является олимпийским чемпионом Пекина-2022 в эстафете 4x10 км.

На его счету два золота чемпионата мира в Лахти-2017. Также он четыре раза становился серебряным призером чемпионатов мира и один раз выиграл бронзу.