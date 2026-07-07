Олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру

Российский лыжник Сергей Устюгов завершил профессиональную карьеру.

«У меня есть официальное заявление от Устюгова о том, что он закончил спортивную карьеру. Он написал бумагу о том, что хочет выйти из международного антидопингового пула, а мы отправили ее в FIS», — цитирует Вяльбе Sport24.

Устюгову 34 года. Он является олимпийским чемпионом Пекина-2022 в эстафете 4x10 км.

На его счету два золота чемпионата мира в Лахти-2017. Также он четыре раза становился серебряным призером чемпионатов мира и один раз выиграл бронзу.