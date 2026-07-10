Крянин об отказе FIS допускать россиян: «Почему они хотят нечестными путями нас исключить?»

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова члена совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Туве Дюрхауг о том, что организация ответила отказом на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов.

«Мы должны добиваться допуска. Я считаю, что норвежцы после нас — сильнейшая лыжная нация. С ними очень интересно бороться. Почему они хотят нечестными путями нас исключить? От этого страдает спорт. Мы все надеемся и прикладываем усилия, чтобы наши спортсмены вышли и начали бороться с сильными соперниками», — сказал Крянин «СЭ».

7 июля исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В FIS заявили, что сохранят действующие правила допуска россиян на летний сезон, а новые рекомендации МОК могут быть применены после их анализа при подготовке к зимним соревнованиям.