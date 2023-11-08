Сорин заявил, что тренеру-мужчине непросто работать с лыжницами

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил на вопрос, насколько сложно работать в женском коллективе.

«Это действительно непросто. Поэтому с первого же года своей самостоятельной тренерской работы я старался, чтобы моя бригада была смешанной. В этом случае не только тренерскому штабу становится проще работать, но и спортсменам тоже», — цитирует Сорина RT.

Сорин является победителем юниорского чемпионата мира 2005 года в эстафете. Спортивную карьеру он завершил в 2012 году. Весной 2018-го Сорин стал одним из тренеров женской сборной России по лыжным гонкам.

Российские лыжники отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.