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Сегодня, 18:18

Сорин заявил, что тренеру-мужчине непросто работать с лыжницами

Алина Савинова
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил на вопрос, насколько сложно работать в женском коллективе.

«Это действительно непросто. Поэтому с первого же года своей самостоятельной тренерской работы я старался, чтобы моя бригада была смешанной. В этом случае не только тренерскому штабу становится проще работать, но и спортсменам тоже», — цитирует Сорина RT.

Сорин является победителем юниорского чемпионата мира 2005 года в эстафете. Спортивную карьеру он завершил в 2012 году. Весной 2018-го Сорин стал одним из тренеров женской сборной России по лыжным гонкам.

Российские лыжники отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1228189-sorin-lyzhnye-gonki-zhenschiny
Егор Сорин
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