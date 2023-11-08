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Сегодня, 12:34

Бородавко: «Большунов вернулся к интенсивным тренировкам, но не в полном формате»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья Александра Большунова.

«Александр постепенно восстанавливается. Сейчас он перешел к интенсивным тренировкам, но не в полном формате. Чуть попозже решим, можно ли переходить уже к полноценным нагрузкам», — сказал Бородавко «СЭ».

В августе Бородавко сообщал, что на тренировочном сборе в белорусских Раубичах Большунов потянул спину.

Планируется, что в Ханты-Мансийске представители сборной России по лыжным гонкам пробудут до 12 ноября.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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