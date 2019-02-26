Елена Вяльбе: "Я поседела из-за допингового скандала"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что поседела из-за допингового скандала в российском спорте, который разразился в 2016 году.

- А были ли доказательства того, что в России использовался допинг? - приводит слова Вяльбе SVT Sport. - Теперь я должна красить волосы в два раза чаще. Этот скандал сделал меня седой.

Напомним, в 2016 году Россию обвинили в подмене допинговых проб на основании показаний бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Итогом расследования стал доклад канадского профессора Ричарда Макларена, следствием которого стал недопуск многих российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018.

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