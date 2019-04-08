Александр Легков: "В спорных ситуациях на трассе" всегда виноваты россияне, даже если реально нарушили норвежцы"

Российский лыжник Александр Легков считает, который ранее завершил карьеру, считает, что судьи часто благоволят норвежцам.
– Есть мнение, что судьи всегда на стороне норвежских лыжников в спорных ситуациях на трассе.
– Доля правды в этих словах есть. Чисто визуально, плюс подача журналистов, плюс разговоры болельщиков, кажется, так и есть. Я тоже над этим много думаю. Россияне практически всегда виноваты. Даже если реально нарушили норвежцы, обыгрывается все так, что ты реально начинаешь думать о собственной неправоте. (Андрей Шитихин)
Полностью интервью Александра Легкова - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/lyzhnye-gonki-aleksandr-legkov-pro-aleksandra-bolshunova-i-mma-intervyu-1531903/
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