Александр Легков: "В спорных ситуациях на трассе" всегда виноваты россияне, даже если реально нарушили норвежцы"

Российский лыжник Александр Легков считает, который ранее завершил карьеру, считает, что судьи часто благоволят норвежцам.

– Есть мнение, что судьи всегда на стороне норвежских лыжников в спорных ситуациях на трассе.

– Доля правды в этих словах есть. Чисто визуально, плюс подача журналистов, плюс разговоры болельщиков, кажется, так и есть. Я тоже над этим много думаю. Россияне практически всегда виноваты. Даже если реально нарушили норвежцы, обыгрывается все так, что ты реально начинаешь думать о собственной неправоте. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Александра Легкова - здесь.