Украинского регбиста клуба «Локомотив-Пенза» дисквалифицировали на три года за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало украинского регбиста Игоря Снисаренко, выступающего за команду «Локомотив-Пенза». Он получил три года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА 13 апреля.

Дисквалификация Снисаренко будет отсчитываться с 22 декабря 2020 года. Он обвиняется в нарушении п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

В 2019 году с пензенским «Локомотивом» Снисаренко стал чемпионом России по регби-7.