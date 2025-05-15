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15 мая 2025, 19:38

Экс-регбист сборной ЮАР Хендрикс скончался от сердечного приступа

Алина Савинова

Бывший регбист сборной ЮАР Корнал Хендрикс умер на 38-м году жизни, сообщает пресс-служба Южноафриканского союза регби.

Спортсмен скончался в среду вечером. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной Корнала Хендрикса, выдающегося спортсмена, который с отличием представлял свою страну в регби-7 и регби-15. Он работал очень усердно, но всегда делал это с улыбкой на лице. Его энергия и любовь к жизни, на поле и за его пределами, вдохновляла его товарищей по команде и тех, кто его окружал», — заявил глава Федерации регби ЮАР Марк Александер.

Хендрикс выступал на позиции крайнего нападающего. Последней его командой были «Блю Буллз». В составе сборной ЮАР по регби-7 Корнал принимал участие в чемпионате мира в Москве в 2013 году. В 2014-м он стал чемпионом Игр Содружества в Глазго.

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