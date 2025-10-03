В Филевском парке открыт регбийный стадион. Это результат сотрудничества с Федерацией гандбола России

В пятницу, 3 октября, в Филевском парке Москвы открылся новый регбийный стадион. Для гандбольного сообщества это событие примечательно прежде всего тем, что оно стало первым этапом проекта создания многофункционального спортивного комплекса, где гандбол должен быть профилирующим видом спорта.

Напомним, что в декабре 2022 года Федерации гандбола и регби России заключили соглашение о сотрудничестве. Открытие регбийной арены является одним из пунктов его реализации.

В церемонии открытия стадиона приняли участие глава Федерации регби России Игорь Артемьев, генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин, президент регбийного клуба «Фили» Сергей Чеченков, член совета директоров УК «Дело» Дмитрий Музыченко и другие официальные лица. В рамках мероприятия на стадионе были организованы товарищеский турнир детских регбийных команд, мастер-классы и конкурсы по регби и футболу для школьников.

«Мы рассчитываем, что новый стадион не только станет полноправной частью уже действующего спортивного комплекса «ДелоСпорт» в Филях, но и заложит основу для формирования современного кластера для игровых видов спорта. В его сердце мы, разумеется, видим гандбольную арену. Развитие спортивной инфраструктуры в целом будет способствовать популяризации спорта и здорового образа жизни, появлению новых талантливых атлетов», — приводит слова председателя Высшего совета Федерации гандбола России Сергея Шишкарева официальный сайт организации.