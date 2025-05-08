Регби
Регби

8 мая, 17:45

Вице-чемпион Олимпиады по регби был насмерть сбит поездом

Камила Абдурахманова
корреспондент

Фиджийский регбист Джосайя Райсуке, выступавший за французский клуб «Кастр Олимпик», погиб в ДТП с поездом, сообщает L'Equipe.

Инцидент произошел недалеко от тренировочной базы команды — спортсмен попал под поезд на железнодорожном переезде. Его одноклубникам отменили тренировку и оказали психологическую поддержку. Райсуке было 30 лет.

«Мы глубоко потрясены новостью о гибели нашего игрока Джосайи Райсуке. Он был замечательным членом команды, которого все любили. Болельщики «Кастра» тоже тепло его приняли. Мы от всего сердца соболезнуем его семье и близким», — сообщается в заявлении на сайте клуба.

Райсуке играл за разные французские регбийные клубы с 2015 года. В 2024 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже в составе сборной Фиджи по регби-7.

  • Ganimed77

    Даже никаких соболезн...:face_with_symbols_over_mouth:Скорее всего гнал и пытался выиграть секунды, а в итоге получил сполна, все справедливо:sunglasses:Я сам работал путейцем и там все эти истории написаны на крови:smirk:

    08.05.2025

    • «Стрела-Ак Барс» победила «Енисей» и завоевала Суперкубок России по регби

    Экс-регбист сборной ЮАР Хендрикс скончался от сердечного приступа

    Takayama

