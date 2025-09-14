Двух российских регбистов дисквалифицировали за один и тот же стероид
Российские регбисты Сергей Жбанов и Артем Писарьков получили дисквалификации за использование одного и того же запрещенного препарата, сообщает ТАСС.
В допинг-пробе 24-летнего Жбанова были обнаружены дростанолон и его метаболит. Он отстранен на четыре года, дисквалификация отсчитывается с 19 июня.
23-летнего Писарькова отстранили на шесть лет за метаболиты дростанолона и триметазидин, за который ранее также была дисквалифицирована фигуристка Камила Валиева. Его отстранение действует с 28 июня.
Оба спортсмена играли за клуб «ВВА-Подмосковье».
Источник: ТАСС
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