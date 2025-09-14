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Допинг

14 сентября 2025, 09:20

Двух российских регбистов дисквалифицировали за один и тот же стероид

Алина Савинова

Российские регбисты Сергей Жбанов и Артем Писарьков получили дисквалификации за использование одного и того же запрещенного препарата, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе 24-летнего Жбанова были обнаружены дростанолон и его метаболит. Он отстранен на четыре года, дисквалификация отсчитывается с 19 июня.

23-летнего Писарькова отстранили на шесть лет за метаболиты дростанолона и триметазидин, за который ранее также была дисквалифицирована фигуристка Камила Валиева. Его отстранение действует с 28 июня.

Оба спортсмена играли за клуб «ВВА-Подмосковье».

Источник: ТАСС
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