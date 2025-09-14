Двух российских регбистов дисквалифицировали за один и тот же стероид

Российские регбисты Сергей Жбанов и Артем Писарьков получили дисквалификации за использование одного и того же запрещенного препарата, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе 24-летнего Жбанова были обнаружены дростанолон и его метаболит. Он отстранен на четыре года, дисквалификация отсчитывается с 19 июня.

23-летнего Писарькова отстранили на шесть лет за метаболиты дростанолона и триметазидин, за который ранее также была дисквалифицирована фигуристка Камила Валиева. Его отстранение действует с 28 июня.

Оба спортсмена играли за клуб «ВВА-Подмосковье».