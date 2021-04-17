Николай Валуев возглавил попечительский совет регбийного клуба «Слава»

В Москве состоялось общее собрание учредителей клуба, на котором было принято решение о создании попечительского совета «Славы», сообщает сайт регбийного клуба.

Председателем попечительского совета стал депутат Государственной думы РФ, чемпион мира, легендарный боксер Николай Валуев.

— Приятно, что мне доверено возглавить Попечительский совет такого именитого и популярного клуба, коим, несомненно, является «Слава», — отметил Валуев. — Приложим все усилия, чтобы создать для нашей команды все условия для достижения высоких целей. Уверен, что только общими усилиями мы сможем добиться результата, который устроит всех нас.

Первое официальное заседание попечительского совета «Славы» состоится 16 июня 2021 года.