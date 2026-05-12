Бывший капитан сборной Грузии по регби Шарикадзе дисквалифицирован на 11 лет

Всемирная федерация регби (World Rugby) объявила о длительной дисквалификации бывшего капитана сборной Грузии Мераба Шарикадзе в рамках совместного расследования со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Срок отстранения 32-летнего спортсмена — 11 лет. За нарушение антидопинговых правил дисквалификации получили еще пять грузинских регбистов: Георгий Чкоидзе (6 лет), Мириани Модебадзе, Отар Лашхи, Лаша Хмаладзе (по 3 года) и Лаша Ломидзе (9 месяцев). На девять лет отстранена бывшая врач национальной команды Нуца Шаматава.

«Эти отстранения имеют обратную силу и включают временные дисквалификации, выданные всем лицам на момент предъявления обвинения, и приводят к полному запрету на участие в любой регбийной деятельности», — говорится в заявлении World Rugby.

В федерации отметили, что поводом для расследования стали «нарушения в пробах мочи», выявленные программой управления биологическими паспортами спортсменов. В период с февраля 2022 по июнь 2023 года Шарикадзе сдавал мочу за троих игроков: Модебадзе, Ломидзе и Лашхи. Анализ ДНК подтвердил, что образцы принадлежат именно Шарикадзе. Организатором подмены признана Шаматава, которая также в групповых чатах как минимум 26 спортсменам заранее сообщала о приближающихся внесоревновательных допинг-тестах.

Шарикадзе в последний раз выходил на поле в январе 2024 года. Всего за сборную Грузии он провел более 100 матчей. Недавно спортсмен завершил карьеру в регби и перешел в смешанные единоборства.

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