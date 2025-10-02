Тренера «Красного Яра» Бейерса отстранили на два матча из-за матов в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации регби России принял решение в отношении главного тренера «Красного Яра» Ульриха Бейерса.

Во время первого матча полуфинальной серии чемпионата России против команды «Стрела-Ак Барс» (13:44) южноафриканский тренер нецензурно выражался в адрес главного арбитра встречи. Бейерса оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили участвовать в двух оставшихся матчах сезона.

Ответный матч между «Красным Яром» и «Стрела-Ак Барс» пройдет 4 октября в Красноярске.