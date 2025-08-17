Регби
17 августа, 12:35

«Красный Яр» победил «Енисей-СТМ» в красноярском дерби

Алина Савинова

«Красный Яр» обыграл «Енисей-СТМ» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по регби — 24:17 (10:5).

«Енисей-СТМ» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Красный Яр» одержал третью победу подряд и занимает третье место с 33 очками. На второй строчке располагается «Стрела-Ак Барс» (36).

В следующем туре чемпионата России «Красный Яр» 23 августа отправится в гости к «Металлургу». «Енисей-СТМ» на следующий день дома сыграет против «Славы».

