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Художественная гимнастика

Ильтерякова стала пятой в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская гимнастка София Ильтерякова вошла в пятерку лучших в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.

По итогам четырех упражнений Ильтерякова набрала 115,050 балла и заняла пятое место. Еще одна представительница России Мария Борисова с результатом 114,450 балла стала шестой.

Чемпионкой Европы в многоборье стала выступающая за Германию Дарья Варфоломеева, набравшая 120,150 балла. Серебряную медаль завоевала болгарка Стиляна Николова (118,750), бронзовую — украинка Таисия Онофрийчук (117,150).

Также по итогам квалификации определились участницы финалов в отдельных видах. Ильтерякова ранее отобралась в решающие соревнования с обручем и мячом, а в пятницу обеспечила себе место и в финале упражнений с лентой.

Борисова, не сумевшая пробиться в финалы по итогам первого дня квалификации, в пятницу вышла в решающие соревнования в упражнениях с булавами и лентой.

Чемпионат Европы проходит в Варне с 27 по 31 мая. Для российских гимнасток этот турнир стал первым крупным международным стартом за последние пять лет, на котором они выступают под флагом своей страны.

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Художественная гимнастика
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