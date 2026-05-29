Журова считает, что European Gymnastics не накажет украинку Краинскую за реакцию на гимн России

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы РФ Светлана Журова пркоомментировала поступок украинской гимнастки Софии Краинской, которая надела наушники и закрыла глаза во время исполнения гимна России после победы Яны Заикиной.

Это произошло на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. В четверг Заикина выиграла золото в упражнении с лентой среди юниоров, Краинская стала второй.

«К сожалению, мы должны осознавать, что на Украине выросло поколение, которое после окончания всего этого не факт, что не будет также дальше себя вести. Прямых нарушений тут, видимо, нет, и они, наверное, даже могут уйти с пьедестала. Либо европейская федерация может что-то ввести в ответ, но вряд ли захочет это делать. Но сама по себе ситуация не очень хорошая в том числе и для самих спортсменов. Любая такая демонстрация таких проявлений ничего хорошего спорту не несет. Понимаю, что сами украинские девочки достаточно молодые, и соревнования созданы, чтобы молодежь дружила, мирилась. А тут какое-то поле битвы», — цитирует Журову ТАСС.

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном впервые за пять лет.

17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. 24 мая аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).